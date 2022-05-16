Якщо війна затягнеться, в Україні можуть підвищити податки, – Марченко

У разі, якщо війна затягнеться на три-чотири місяці, то є ймовірність проведення "хвилі націоналізації" та підвищення податків.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає The Economist.

За його словами, за другий квартал цього року Україна отримала гранти на загальну суму близько $4,5 млрд при дефіциті бюджету в $15 млрд.

Водночас, як зазначає він в інтерв’ю виданню, це не є надійним. Він додав, що якщо війна триватиме більше, ніж "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, які передбачають різке підвищення податків та скорочення видатків.

"Справжні побоювання полягають у тому, що економіку, яка за останні роки стала досить вильною та ринковою, може охопити хвиля націоналізації, знищивши роки важкої праці", – сказав Марченко.