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Якщо війна затягнеться, в Україні можуть підвищити податки, – Марченко

марченко

У разі, якщо війна затягнеться на три-чотири місяці, то є ймовірність проведення "хвилі націоналізації" та підвищення податків.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає The Economist.

За його словами, за другий квартал цього року Україна отримала гранти на загальну суму близько $4,5 млрд при дефіциті бюджету в $15 млрд.

Водночас, як зазначає він в інтерв’ю виданню, це не є надійним. Він додав, що якщо війна триватиме більше, ніж "три-чотири місяці", знадобляться болісні заходи, які передбачають різке підвищення податків та скорочення видатків.

"Справжні побоювання полягають у тому, що економіку, яка за останні роки стала досить вильною та ринковою, може охопити хвиля націоналізації, знищивши роки важкої праці", – сказав Марченко.

Автор: 

податки (2492) націоналізація (183) Марченко Сергій (256)


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16.05.2022 14:52 Відповісти
ну так они закрили граници для мужиков
моряки сидят по хатам а могли би бабло приносить
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16.05.2022 15:28 Відповісти
Просто зеТупой 3,14дарас или паРашанский агент? ЗЕленский! Ты хочешь стать ПРИМЕРОМ того как "Свита Уделывает короля"? (просто нахрен). Порошенко УЖЕ стал примером как "жадность губит фраеров".
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16.05.2022 16:28 Відповісти

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