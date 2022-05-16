Влада Росії дозволила виробництво автомобілів за стандартами часів СРСР

Російський уряд оприлюднив свою постанову №855 від 12 травня 2022 року "Про затвердження обов'язкових вимог щодо окремих колісних транспортних засобів та проведення оцінки їх відповідності", якою запроваджено спрощені вимоги до сертифікації легкових автомобілів.

Документ дозволяє автовиробникам відмовитися від встановлення на нові авто низки систем, які недоступні через санкції проти Росії або через дефіцит чіпів, пише "Коммерсант".

Зокрема, дозволено випуск нових автомобілів без систем ABS та ESP, система екстреного оповіщення ЕРА-ГЛОНАСС може не мати функції автоматичного спрацьовування після аварії, а також спрощено вимоги до сертифікації машин. Це дозволить відмовитися від установки подушок безпеки та переднатягувачів ременів безпеки.

Крім того, в Росії тепер діють всі екологічні стандарти, від "Євро-0" до "Євро-5", що дозволяє випускати автомобілі з викидами, що відповідають нормативам 1988 року.

Термін дії нової ухвали Уряду Росії встановлено до 1 лютого 2023 року. Вона передбачає, що російські автовиробники можуть випускати як сучасні автомобілі, які відповідають усім актуальним нормам, і машини, відповідні застарілим параметрам.

Як повідомлялося, раніше мер Москви Сергєй Собянін заявив про плани відновити виробництво легкових автомобілів "Москвич" на заводі "Рено Росія" після виходу з його співвласників французького автоконцерну Renault.

Раніше найбільший російський автовиробник – група "АвтоВАЗ" – також вирішив виробляти спрощені версії автомобілів Lada через нестачу імпортних комплектуючих.