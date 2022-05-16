Мінфін запустив новий сайт про військові облігації

Міністерство фінансів запустило новий веб-сайт з інформацією про військові облігації.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, сайт вже працює за цим посиланням.

Сайт містить інформацію про банки-первинні дилери та ліцензованих брокерів, у яких можна придбати військові облігації, а також відповіді на поширені запитання, пов’язані з їх придбанням.

Мінфін нагадує, що залучені від продажу військових облігацій кошти будуть направлені на фінансування потреб Збройних Сил України та підтримку економіки країни у воєнний час.

"Сьогодні військові облігації – це не тільки інвестиційний інструмент, а й наша з вами зброя. Зброя, як на військовому, так і на фінансовому фронті. Інвестуйте у військові облігації – наближайте перемогу над окупантами", – закликав очільник Мінфіну Сергій Марченко.

"Військові облігації - це безцінна інвестиція, яка повернеться миром, добром та відсотками. Це - інвестиція у перемогу. І країні ця підтримка теж наразі необхідна. Придбати військові облігації можна навіть онлайн. Тож, разом до перемоги", — додав міністр оборони України Олексій Резніков.