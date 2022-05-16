Кабмін збільшив чисельність правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України збільшив чисельність правління АТ "Укрзалізниця" із семи до восьми осіб.

Про це йдеться у відповідній ухвалі від 13 травня 2022 року №571, передає Інтерфакс-Україна.

"Внести зміну до п. 1 постанови Кабінету міністрів України від 7 жовтня 2015 року №815 "Про деякі питання правління АТ "Укрзалізниця", замінивши слово "сім" словом "вісім"), – сказано в документі.

Олександр Камишін, який у серпні минулого року з посади радника міністра інфраструктури був призначений урядом в.о. голови правління "Укрзалізниці", 25 березня 2022 року був затверджений на чолі компанії на постійній основі терміном на чотири роки.

Крім того, тоді Кабмін затвердив на три роки членів правління компанії.