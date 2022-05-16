Кабмін оприлюднив вимоги до пального застарілих стандартів Євро-3 та Євро-4

Уряд вніс зміни до технічного регламенту (ТР) вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових і котельних палив, згідно яких допускається виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4.

Про це йдеться у відповідному документі, передає enkorr.

Як зазначається, зміни дійсні до кінця воєнного стану.

Вимоги до хіміко-експлуатаційних характеристик палив наведено у нових додатках ТР 8 і 9. Нагадаємо, що основними відмінностями екологічних класів є вміст сірки й об’ємна частка бензолу. Для стандарту Євро-5 вміст сірки складає не більше 10 ppm, для Євро-4 – 50 ppm, для Євро 3 – 150 ppm. Відповідно допуски бензолу складають 1%, 3% і 5%.

Згідно зі змінами до ТР, обіг пального класу Євро-3 і Євро-4 дозволяється лише за умови проведення процедури оцінки відповідності кожної партії за модулем F1. Нагадаємо, що раніше вимогу оцінювання відповідності палив, що імпортується з країн ЄС, було призупинено.

Ініціативу уряду спрямовано на подолання в Україні паливної кризи. Зміни, зокрема, дадудть змогу легалізувати виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ. За підрахунками Консалтингової групи "А-95", на міні-НПЗ випускалося біля 35 тис. тонн бензину й до 10 тис. тонн дизпального, більшість із якого відносилося до класу Євро-3 і Євро-4.

Також змінами до ТР висувається вимога проведення процедури відповідності до виробників "брендових" палив на період дії воєнного стану.

Контроль за дотримання процедури відповідності ТР покладено на Держекоінспекцію. Наявність документу також може контролювати Держспоживслужба.