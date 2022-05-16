Ізраїль нарощує видобуток газу для поставок у Європу

Ізраїль нарощує видобуток природного газу в морі і прагне досягти угоди про постачання з Європою в найближчі місяці для заміни поставко із Росії.

Протягом наступних кількох років країна має намір подвоїти видобуток приблизно до 40 млрд кубометрів із приблизно 20 млрд кубометрів, оскільки вона розширює поточні проєкти та запускає нові родовища в режимі онлайн, кажуть представники галузі, передає Reuters.

Зараз Ізраїль забезпечує власний ринок і через локальну мережу трубопроводів експортує до сусідніх Єгипту та Йорданії, тоді як більша частина додаткового газу призначена для Європи.

"Сподіваюся створити відносно швидкий робочий процес і вже влітку досягти рамкової угоди", – сказав генеральний директор міністерства енергетики Ізраїлю Ліор Шіллат під час нещодавнього візиту на бурове судно на Каріш, газове родовище близько 90 км від узбережжя Ізраїлю, яке планується ввести в експлуатацію пізніше цього року.

Його власник, лондонська компанія Energean, нещодавно виявила поблизу більше родовищ.

"Спочатку це будуть невеликі обсяги, і повільно, у міру зростання обсягів виробництва та доставки, (кількості) будуть збільшуватися", – сказав Шіллат.

За його словами, такі угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди завершуються в приватному секторі. Реально це допоможе Європі не раніше 2024 року, сказав він, не уточнивши, які країни чи групи потенційно будуть залучені.

Вибір маршруту постачання є проблемою, яка вимагає орієнтації в політиці регіону, але одним із варіантів може бути експорт до Європи через заводи скраплення в Єгипті, а потім на північ через трубопроводи, які знаходяться на різних стадіях планування.

Також обговорюється плавучий завод зі скрапленого природного газу (СПГ), який дозволить здійснювати поставки в Європу безпосередньо з Ізраїлю.

Інші можливості включають пропонований газопровід Eastmed, проєкт, який з'єднає газові родовища з материковою Європою, або коротший трубопровід до Туреччини.

Єгипет – найшвидший шлях до Європи, FLNG запропонував би незалежність від будь-якої транзитної країни, тоді як прямий трубопровід забезпечить найнижчу ціну для кінцевого споживача, але будівництво займе більше часу, сказала газовий консультант Джіна Коен у звіті, представленому Міністерству закордонних справ Ізраїлю та Європейському парламенту.

"Ізраїль повинен діяти якомога швидше, оскільки вікно для підписання контрактів і стати значним постачальником газу до Європи відкриється лише на обмежений час", – сказала Коен.

Ізраїль, Кіпр та Греція вже підписали угоду про будівництво підводного електричного кабелю, який з’єднає їхні електричні мережі та забезпечить резервне живлення під час надзвичайних ситуацій.

Європа через війну в Україні хоче припинити поставки з Росії, яка постачає близько 40% природного газу. Російські поставки минулого року склали близько 155 млрд кубометрів.

Ізраїльський газ допоможе Європі диверсифікуватися разом із поставками з інших країн, таких як Сполучені Штати та Катар.