Сервіс таксі Gett з 1 червня припинить роботу в Росії

Сервіс таксі Gett припинить підтримку та забезпечення функціонування мобільного додатка для водіїв із Росії з 1 червня.

Це йдеться в повідомленні, яке було розіслано водіям, передає Інтерфакс-Україна.

Останній день роботи мобільного додатка Gett для водіїв – 31 травня включно. Після цього водії не зможуть отримати замовлення на поїздки.

Команда Gett обіцяє виконати всі зобов'язання щодо поїздок, здійснених до кінця місяця.

Про те, що компанія планує залишити російський ринок перевезень та доставки, Gett оголосила у березні. Росія забезпечувала близько 17% валового прибутку компанії.

Заява про припинення роботи в РФ була зроблена в день оголошення про те, що Gett та Rosecliff Acquisition Corp вирішили відмовитися від злиття таксі-сервісу та SPAC-компанії, за підсумками якого Gett отримала б публічний статус.