Saudi Aramco зафіксувала рекордний квартальний прибуток на $40 мільярдів

Саудівська Saudi Aramco зафіксувала найвищий прибуток з моменту свого рекордного розміщення на фондовому ринку після того, як ціни на нафту піднялися після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, компанія відзвітувала про значні прибутки за перший квартал. Результати саудівської фірми підвищилися завдяки стрибку нафти до $110 за барель після нападу Росії на Україну в кінці лютого.

Підконтрольна державі Aramco отримала чистий прибуток у розмірі $39,5 млрд, що на 82% більше, ніж роком раніше, коли глобальний попит на енергію все ще був сильно придушений пандемією коронавірусу.

Вільний грошовий потік компанії зріс майже до $31 млрд, хоча вона вирішила залишити свої квартальні дивіденди незмінними на рівні $18,8 млрд. Це дозволило Aramco зменшити свій кредитний кредит. Показник боргу та власного капіталу впав з 14% у грудні до 8% наприкінці березня. Під час пандемії цей показник перевищив 20%, оскільки прибуток впав, що змусило Aramco позичати більше.

Цього року Aramco виграла не тільки від зростання нафти приблизно на 45%, але й від поступового збільшення видобутку Саудівської Аравії разом з іншими членами ОПЕК+. Видобуток сирої нафти в королівстві в середньому становив 10,2 млн барелів на добу з січня по березень, що на 20% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Планується, що виробництво продовжуватиме зростати принаймні до вересня, коли закінчується термін дії поточної угоди між Організацією країн-експортерів нафти та її партнерами – групою з 23 країн на чолі з Саудівською Аравією та Росією.

Акції Aramco зросли на 4,2% до 42,35 ріалів у неділю, збільшивши приріст цього року до 30%. Компанія залучила майже $30 млрд за допомогою первинного публічного розміщення в Ер-Ріяді наприкінці 2019 року, хоча вона все ще на 98% належить уряду. Зараз він оцінюється в $2,48 трлн.

Згідно зі складеним компанією прогнозом, прибуток перевищив середню оцінку аналітиків у $38,5 млрд.

Саудівська Аравія є одним з небагатьох великих виробників нафти, які намагаються збільшити видобуток. Багато інших скорочують дослідження, оскільки переходять на відновлювані джерела енергії та намагаються обмежити викиди парникових газів. Саудівці звинувачують зростання цін на падінні інвестицій і заявляють, що попит на нафту і газ залишатиметься високим протягом десятиліть.

Aramco витрачає мільярди доларів на збільшення максимального стабільного видобутку нафти до 13 млн барелів на добу з 12 млн до 2027 року. Вона також прагне збільшити видобуток природного газу більш ніж на 50% до 2030 року.

Найбільший у світі виробник енергії заявив, що продовжить розширювати операції з переробки, торгівлі та хімічної промисловості Sabic. Протягом кварталу Aramco купила частку в польському нафтопереробному заводі і заявила, що постачатиме більше нафти в східноєвропейську країну. Він також погодився інвестувати в 300 тис. барелів на добу нафтопереробного та нафтохімічного комплексу в Китаї.

Раніше повідомлялося, що Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі.