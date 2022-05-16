На Чернігівщині відкрили об'їзд біля зруйнованого мосту на трасі Чернігів-Пирятин

У Чернігівській області відкрили об'їзд біля зруйнованого мосту на трасі Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Для пропуску води були встановлені труби, на дорозі земляний насип, зверху – щебеневе покриття", – сказано в повідомленні.

В "Укравтодорі" нагадали, що в результаті бойових дій на території Чернігівської області пошкоджено 680 км державних доріг та 23 мости.

На 9 штучних спорудах дорожники вже відновили рух через тимчасові переправи.