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На Чернігівщині відкрили об'їзд біля зруйнованого мосту на трасі Чернігів-Пирятин

чернігівщина

У Чернігівській області відкрили об'їзд біля зруйнованого мосту на трасі Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин.

Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".

"Для пропуску води були встановлені труби, на дорозі земляний насип, зверху – щебеневе покриття", – сказано в повідомленні.

В "Укравтодорі" нагадали, що в результаті бойових дій на території Чернігівської області пошкоджено 680 км державних доріг та 23 мости.

На 9 штучних спорудах дорожники вже відновили рух через тимчасові переправи.

Автор: 

міст (394) Укравтодор (724) Чернігівщина (117)


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