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Електронний сервіс "єМалятко" відновив роботу

младенец,новорожденный,емалятко

Отримати необхідні послуги через електронний сервіс "єМалятко" знову можна онлайн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, для реєстрації народження малюка і отримання електронних послуг на порталі "Дія" потрібно мати медичний висновок про народження, а також електронний підпис одного або обох батьків.

Крім того, за наявності медичного висновку про народження малюка (МВН) або ж медичного свідоцтва про народження форми 103/о чи довідки довільної форми зареєструвати дитину та отримати послугу "єМалятко" можна, звернувшись до відділів ДРАЦС.

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати реєстрацію народження за медичним свідоцтвом про народження форми 103/о та довідкою довільної форми, однак послугу "єМалятко" органи місцевого самоврядування не оформлюють, звертають увагу в Мін’юсті.

В міністерстві нагадали, що наразі через "єМалятко" можна отримати наступні послуги:

  • замовлення свідоцтва про народження;
  • присвоєння дитині УНЗР;
  • присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);
  • допомога при народженні;
  • допомога на дитину з багатодітної сім'ї;
  • грошова компенсація за пакунок малюка;
  • внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

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Мін’юст (639) електронні документи (324) електронні послуги (94)


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