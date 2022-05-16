Електронний сервіс "єМалятко" відновив роботу

Отримати необхідні послуги через електронний сервіс "єМалятко" знову можна онлайн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, для реєстрації народження малюка і отримання електронних послуг на порталі "Дія" потрібно мати медичний висновок про народження, а також електронний підпис одного або обох батьків.

Крім того, за наявності медичного висновку про народження малюка (МВН) або ж медичного свідоцтва про народження форми 103/о чи довідки довільної форми зареєструвати дитину та отримати послугу "єМалятко" можна, звернувшись до відділів ДРАЦС.

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати реєстрацію народження за медичним свідоцтвом про народження форми 103/о та довідкою довільної форми, однак послугу "єМалятко" органи місцевого самоврядування не оформлюють, звертають увагу в Мін’юсті.

В міністерстві нагадали, що наразі через "єМалятко" можна отримати наступні послуги: