Електронний сервіс "єМалятко" відновив роботу
Отримати необхідні послуги через електронний сервіс "єМалятко" знову можна онлайн.
Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, для реєстрації народження малюка і отримання електронних послуг на порталі "Дія" потрібно мати медичний висновок про народження, а також електронний підпис одного або обох батьків.
Крім того, за наявності медичного висновку про народження малюка (МВН) або ж медичного свідоцтва про народження форми 103/о чи довідки довільної форми зареєструвати дитину та отримати послугу "єМалятко" можна, звернувшись до відділів ДРАЦС.
Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати реєстрацію народження за медичним свідоцтвом про народження форми 103/о та довідкою довільної форми, однак послугу "єМалятко" органи місцевого самоврядування не оформлюють, звертають увагу в Мін’юсті.
В міністерстві нагадали, що наразі через "єМалятко" можна отримати наступні послуги:
- замовлення свідоцтва про народження;
- присвоєння дитині УНЗР;
- присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків);
- допомога при народженні;
- допомога на дитину з багатодітної сім'ї;
- грошова компенсація за пакунок малюка;
- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль