"Укрпошта" виплатила 200 мільйонів допомоги переселенцям від ООН

За місяць через свої відділення "Укрпошта" виплатила готівкою більше 40 тис. переказів на понад 200 млн грн з початку дії програми грошової допомоги для переміщених осіб УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців. Це становить 85% виплат від цих організацій.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Перерахунок коштів відбувався через терміновий поштовий переказ, оскільки ця послуга дозволяє отримати гроші вже через 15 хвилин після відправлення. Одержувачі переказів можуть отримати кошти у будь-якому автоматизованому відділенні "Укрпошти" без прив’язки до місця проживання. У разі надходження переказу одержувачу коштів надходить повідомлення з інформацією про відправлений переказ.

Щоб отримати кошти одержувачу достатньо звернутися до автоматизованого відділення "Укрпошти", надати дані про відправлений переказ та пред’явити документ, що посвідчує особу.

УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців у співпраці з "Укрпоштою" розпочало цю програму наприкінці березня. На першому етапі планується охопити 360 тис. переміщених осіб по всій Україні, щомісячно надаючи 2 220 грн на людину протягом трьох місяців. Сім’ї зможуть отримати готівку терміновими поштовими переказами через відділення "Укрпошти" або скористатися адресною доставкою.

Програма грошової допомоги призначена для вимушено переміщених осіб, які не планують залишати територію України та спрямована на підтримку людей, які були змушені тікати через російську агресію, щоб вони змогли задовольнити свої основні потреби. Ця грошова допомога є частиною підтримки, яку надають УВКБ ООН та партнери.

Наразі відповідно до звіту Міжнародної організації з міграції кожен шостий українець став внутрішньо переміщеною особою, а бойові дії, що тривають, змушують все більше людей залишати свої домівки.

Запис у програму грошової допомоги у пунктах збору даних спочатку розпочався зі Львівської області, зараз документи приймають у Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Полтавській областях.