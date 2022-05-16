Влада Києва повернула плату за паркування
З 16 травня за рішенням Київради в столиці відновилася оплата паркування.
Як повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації, паркування буде платним лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю плата за паркування не стягується.
Оплатити паркування вже можна в додатку "Київ Цифровий".
Також відновлять роботу інспектори з паркування. Водночас в КМДА зазначають, що під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.
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показати весь коментар17.05.2022 01:04 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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