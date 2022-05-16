Влада Києва повернула плату за паркування

З 16 травня за рішенням Київради в столиці відновилася оплата паркування.

Як повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації, паркування буде платним лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю плата за паркування не стягується.

Оплатити паркування вже можна в додатку "Київ Цифровий".

Також відновлять роботу інспектори з паркування. Водночас в КМДА зазначають, що під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.