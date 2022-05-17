Україна має чотири можливі напрями конфіскації російських активів, – Малюська

Україна має чотири можливі напрями конфіскації активів РФ та пов’язаних із нею компаній.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає пресслужба Мін’юсту.

Першим напрямом є конфіскація такого майна за рішенням суду, як це відбулося з активами нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

"Було накладено арешт на майно в межах кримінального провадження судом. Майно, вказане в переліку ухвали суду, було передано в управління АРМА, і потім АРМА, у зв’язку зі специфічним статусом активів, передало активи в управління державній компанії за спрощеною процедурою через розпорядження Кабінету міністрів. Управителем стане одна з компаній "Нафтогазу", – зазначив він.

Другим напрямком є нвий закон про конфіскацію російських активів, який вже надісланий на підпис президентові. Відповідно до нього, рішення про конфіскацію прийматиме ВАКС на підставі кілька десятків критеріїв, за якими будуть визначатися особи, які потраплять під санкції, зокрема санкції у вигляді стягнення майна у дохід держави.

"При цьому перехід майна у власність держави відбуватиметься досить швидко – протягом місяця після зібрання документів, які підтверджують російську власність та зв’язок і підтримку держави-агресора", – пояснив Малюська.

Третім можливим напрямом є закон, який вже діє – про націоналізацію майна російської держави. Йдеться про "Сбербанк" і його активи, а також про "Промінвестбанк", зазначив міністр юстиції.

"Найпростіший спосіб – конфіскація майна у зв’язку з воєнним станом. Але цей шлях є небажаним. Така конфіскація не потребує ніякої аргументації, але тоді виникає обов’язок компенсувати вартість. Тому поки що він не використовується", – підкреслив Малюска.

За його словами, реальні кроки щодо конфіскації російських активів в Україні стануть гарним прикладом для міжнародної спільноти зробити теж саме. Україна вже запропонувала юридичний механізм для такої реалізації.

"Якщо цей механізм буде імплементовано західними партнерами найближчим часом, то Україна зможе розраховувати на отримання грошей центробанку РФ вже у кінці цього року", – підсумував міністр.