Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 4 мільярди

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 1124 пільгові кредити на загальну суму 4,02 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 16 травня отримали від уповноважених банків 40 486 кредитів на загальну суму 110,1 млрд грн.

Із них 10,25 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 58,16 млрд грн – у якості антикризових кредитів, 25,35 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 13,71 млрд грн – кредити для с/г виробників, передусім, на інвестиційні цілі; ще 2,61 млрд грн – антивоєнні кредити.

Зазначається, що в умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій президентом Володимиром Зеленським програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Зокрема, 29 квітня уряд вніс зміни до деяких постанов з питань надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва. Відповідну постанову розроблено для створення єдиного підходу в застосуванні державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" і "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", а також з метою розширення можливостей та суб’єктного ряду цих програм.

У міністерстві також нагадали, що в березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від уряду України на рівні 80%.