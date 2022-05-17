Суд арештував залізничні вагони російських компаній вартістю 300 мільйонів, – Нацполіція

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого Управління Нацполіції спільно з АТ "Укрзалізниця" в межах кримінального провадження встановили належність 434 залізничних вагонів російським компаніям та їхнє фактичне місце знаходження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку РФ розв’язала і веде проти України, відповідно до вимог чинного законодавства щодо примусового вилучення об’єктів права власності РФ та її резидентів, за клопотанням Офісу Генерального прокурора на зазначені вагони було накладено арешт", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ці вагони вартістю понад 300 млн грн передано в управління до Агентства з розшуку та менеджменту активами з правом комерційного використання, володіння та розпорядження грошима. Отримані кошти від комерційного використання вагонів будуть використані на потреби ЗСУ.