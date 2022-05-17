Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів розпорядженням від 13 травня вніс зміни до складу правління АТ "Укрзалізниця". До топменеджменту компанії приєдналися три нові члени правління – Володимир Крот, Роман Черніцький та Вячеслав Єрьомін.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Багаторічний досвід роботи фахівців у залізничній галузі дозволить підвищити ефективність роботи компанії в умовах війни та ухвалювати стратегічні рішення для розвитку та відновлення товариства", – йдеться у повідомленні.

Водночас з посад членів правління звільнено Григорія Бойка та Павла Цубера. Зазначається, що вони продовжать роботу в компанії на інших посадах.

Також постановою КМУ від 13 травня 2022 року № 571 чисельність правління АТ "Укрзалізниця" збільшено з семи до восьми осіб.

"Таким чином, чисельність правління компанії відтепер відповідає тій, яка передбачена статутом АТ "Укрзалізниця". Крім того, після зазначених змін кожна вертикаль компанії має свого керівника, у тому числі й вантажні перевезення, які вже багато років не мали на чолі профільного члена правління. Таке рішення надважливе, адже саме зараз компанія має змінити логістику вантажних перевезень та повернути фінансові надходження від їх здійснення", – наголосили в "Укрзалізниці".

У компанії нагадали, що крім новопризначених членів до складу правління входить голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, а також члени правління Олександр Перцовський, Орест Логунов, Євген Шрамко та Євген Лященко.