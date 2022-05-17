"Авіалінії Антонова" перенесли базу з Гостомеля до Лейпцига

Українська вантажна авіакомпанія "Авіалінії Антонова" перенесла свою базу з Гостомеля до німецького Лейпцига.

Про це повідомляє профільне видання Heavy Lift & Project Forwarding International із посиланням на презентацію "Антонова" для Всесвітнього консорціуму проєктів (WWPC), який минулого тижня провів у Відні свою 20-ту щорічну конференцію.



Зазначається, що команда "Антонова" змогла передислокуватися до Лейпцига, звідки компанія планує продовжити експлуатацію п’яти літаків Ан-124-100.

Для цього в авіакомпанії заявили про необхідність створити повномасштабну базу в німецькому аеропорту, перевезти з України запасні двигуни, запчастини та іншу спецтехніку, дістати західні аналоги і перевезти технічних спеціалістів, льотний персонал та ключових працівників офісу до Лейпцига.



Наразі авіакомпанія надає пріоритет польотам для уряду України, НАТО/ЄС за програмою SALIS та гуманітарних місій, також є можливість виконання комерційних рейсів.



За розрахунками "Антонова", протягом наступних 12 місяців компанія здійснить 385 польотів з 1270 посадками.

Зазначається, що команда "Антонова" підтвердила масштаби збитків після вторгнення Росії в Україну – база авіакомпанії в аеропорту у Гостомелі знищена, також були зруйновані літаки Ан-225 "Мрія", Ан-74 та Ан-26-100. Крім того, були пошкоджені один Ан-124 і один Ан-22А.