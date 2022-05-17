Міністр фінансів Німеччини заявив про готовність до конфіскації активів Центробанку РФ

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив за використання заморожених російських активів для відновлення в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю діловому виданню Hanedlsblatt і ще 3 європейським виданням напередодні зустрічі голів фінансових відомств G7 цього тижня, передає Укрінформ.

"Я політично відкритий до ідеї конфіскації статків російського центрального банку за кордоном. Ми вже проводимо цю дискусію в G7 та ЄС, на столі є пропозиції. З приватними активами ми повинні подивитися, що юридично можливо. Ми повинні поважати верховенство права, навіть якщо маємо справу з російськими олігархами", – зазначив він.

За його словами, найсильніші демократичні країни світу стоять пліч-о-пліч з Україною і готові ухвалити рішення про подальші санкції. "Наш намір полягає в тому, щоб ізолювати росію політично, фінансово та економічно…Володимир Путін повинен заплатити дуже високу ціну за агресію проти України", – підкреслив міністр.

Ліндер зазначив, що країнам G7 доведеться пройти через серйозні економічні наслідки російської війни, через зростання процентних ставок і світових ринкових цін на сільськогосподарські товари, особливо для країн з низьким рівнем доходу, працювати разом над стабілізацією глобальної економіки. Вдночас він підкреслив, що саме війна, а не санкції несуть у собі негативні ефекти для всіх.

Щодо власне обмежувальних заходів Лінднер зауважив, що завдяки фактичному видаленню Росії з міжнародної фінансової системи, замороженню російських активів та інших кроків російська економіка дедалі більше слабшає.

Водночас міністр визнав, що німецька енергетична стратегія та залежність від РФ були серйозною помилкою попередніх урядів. Зараз, за його словами, доводиться дуже наполегливо працювати, щоб диверсифікувати джерела та стати повністю незалежними від російського енергетичного імпорту. Щоправда, зробити це миттєво, особливо в тому, що стосується газу, не вдасться.

Лінднер у цьому контексті звернув увагу на те, що треба запобігти ситуації, в якій Захід шкодив би собі більше, ніж Путіну. Економічна сила ЄС та групи ліберальних демократій G7 є перевагою у цьому конфлікті, підкреслив він.

Зустріч голів Мінфінів G7 під головуванням Німеччини пройде 18-20 травня в Бонні.