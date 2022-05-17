Нацбанк викупив військові облігації уряду ще на 20 мільярдів

Національний банк України (НБУ) 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд.

Про це свідчать статистичні дані НБУ, звернуло увагу видання Finbalance.

Як наслідок, станом на 16 травня обсяг ОВДП у власності Нацбанку збільшився до 430,1 млрд грн (на 11 травня він становив 410,1 млрд грн).

Нагадаємо, на 10 травня обсяг військових ОВДП у портфелі Нацбанку становив 100 млрд грн (8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн).

Таким чином, на 16 травня обсяг військових облігацій у портфелі НБУ – 120 млрд грн.

Як повідомлялося, Національний банк України 9 травня викупив військових облігацій на суму 30 млрд грн. Таким чином, загальна сума прямого фінансування Нацбанком дефіциту держбюджету досягла 100 млрд грн.

"Позиція НБУ щодо фінансування бюджету незмінна – підтримка з боку регулятора не може бути основним джерелом фінансування видатків уряду. Національний банк докладає зусиль, щоб стимулювати ринковий попит на відповідні папери", – наголошували у НБУ, коментуючи придбання облігацій.

НБУ також пропонував Міністерству фінансів підвищити ставки за військовими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) для того, щоб стимулювати банки до їх придбання.