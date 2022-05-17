На 73% перевірених АЗС порушували державну цінову дисципліну, – Держпродспоживслужба

Порушення державної дисципліни цін встановлено у 87 суб’єктів господарювання, що становить 73% від усіх здійснених перевірок.

Про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає enkorr.

Держпродспоживслужба виконує функцію державного нагляду (контролю) за дотриманням державних регульованих цін.

"За результатами цінових спостережень, наданих головними управліннями, порушення суб’єктами господарювання вимог постанови Кабінету міністрів України від 09.12.2020 № 1236 спостерігається майже у всіх областях України, зокрема у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській і Черкаській", – повідомив виданню заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Лордкіпанідзе.

За його словами, головні управління в областях і місті Києві за 4 місяці здійснили 119 перевірок, із них – 80 планових, які було проведено з 1 січня по 24 лютого цього року (тобто до повномасштабного вторгнення РФ в Україну), і 39 – позапланових.

При цьому порушення державної дисципліни цін встановлено у 87 суб’єктів господарювання, що становить 73% від всіх здійснених перевірок. Так, було прийнято 67 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 2,5 млн грн.

"Також складено 49 приписів про виконання законних вимог щодо усунення порушень порядку формування, встановлення й застосування державних регульованих цін, виявлених при здійсненні перевірок, сума коштів, що підлягає поверненню споживачам становить 2,48 млн гривень", – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Також до адмінвідповідальності притягнуто 98 посадових осіб, на яких накладено понад 200 тис. грн штрафів,. Водночас під час воєнного стану всі перевірки призупинені, окрім як позапланових за зверненням фізичних осіб.

Окрім того, враховуючи ситуацію, яка склалася останнім часом на паливному ринку країни, наразі проводяться перевірки "дотримання суб’єктами господарювання на роздрібному ринку пального вимог із формування, встановлення й застосування державних регульованих цін".

Наразі уже розпочаті 52 позапланові перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію пального, із них 5 – уже завершено.

Під час цих перевірок, зазначають у службі, два суб’єкти господарювання у Волинській і Рівненській областях перешкоджали їх проведенню, тож у результаті отримали штрафи на 2,48 млн грн.