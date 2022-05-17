Сербія оголосила про намір зменшити залежність від російського газу

Сербія планує знизити залежність від російського газу на 40% у другій половині 2023 року. Зараз країна увесь газ отримує з РФ.

Про це міністр енергетики країни Зорана Михайлович повідомила агентству Bloomberg, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми ведемо переговори і маємо забронювати потужності на грецькому LNG-терміналі", – уточнила міністр.

Михайлович додала, що заміщення джерел постачання може відбутися тільки після завершення будівництва нових газотранспортних потужностей між Сербією і Болгарією. Воно заплановане на вересень 2023 року.

Михайлович зазначила, що сербська державна газова компанія "Сербіягас" також веде переговори з "Газпромом" щодо нового контракту.

На початку квітня президенти двох країн Олександр Вучич та Володимир Путін по телефону обговорили ситуацію із продовженням газопостачання Сербії після закінчення терміну дії нинішнього контракту, термін дії якого спливає 31 травня.