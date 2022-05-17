На Харківщині заборонили продаж міцного алкоголю
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підписав наказ про заборону на всій території області продажу алкогольних напоїв з 17 травня до кінця дії воєнного стану.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Водночас заборона не стосується продажу слабоалкогольних напоїв з 9:00 до 15:00. Також у закладах харчування продаж слабоалкогольних напоїв дозволений до 21:00.
При цьому повністю продаж алкоголю заборонено військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям та усім особам, які мають зовнішні ознаки належності до силових структур – тобто носять форму, мають озброєння та спецзасоби.
"Прошу з розумінням поставитися до цих обмежень. Святкувати будемо після перемоги", – наголосив Синєгубов.
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