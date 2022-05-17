Чеська група PPF продала свій банківський бізнес в Росії

Чеські групи PPF та Home Credit оголосили про продаж своїх банківських активів та дочірніх компаній в РФ групі російських інвесторів.

Як повідомляється на сайті PPF, угода буде структурованим таким чином, щоб забезпечити безперервність бізнесу для співробітників та клієнтів Home Credit в Росії та Казахстані.

Водночас у рамках угоди казахстанський банк Home Credit, дочірній банк російського "ХКФ-банку", буде проданий акціонерам та обраним топ-менеджерам PPF та Home Credit.

Російський "ХКФ-банк" за обсягом роздрібного портфеля входив у топ-15 (213,5 млрд руб.) серед російських банків, зазначає "Коммерсант". За підсумками 2021 року за розміром активів банк перебував на 30 місці в РФ (300 млрд руб.). У банківської групи 36 млн клієнтів. Чистий прибуток за МСФЗ за підсумками минулого року склав 15,4 млрд руб.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чеські власники "ХКФ-банку" прийняли принципове рішення про вихід з російських активів.