ДБР виявило в Україні будівельний бізнес кремлівського олігарха Молчанова

Державне бюро розслідувань встановило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що Молчанов є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ", наближений до окупаційної влади.

Правоохоронці встановили, що виробництво у Київській області входить до холдингу російського олігарха. Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з РФ.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

У 2018 році Міністерство фінансів США цю російську компанію та її генерального директора внесло до т. зв. "кремлівського списку" – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента РФ Володимира Путіна.

Працівники ДБР провели комплекс слідчих дій, спрямованих на документування фактів протиправної діяльності. Обшуки проходили за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства, пов’язаного із російським капіталом.

Триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 ("Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України") та ч. 3 ст. 436-2 ("Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників") Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.