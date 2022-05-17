Словаччина планує побудувати нову автотрасу до кордону з Україною

Уряд Словаччини розглядає питання будівництва автомагістралі від міста Кошице до пункту пропуску Вишнє Нємецьке на кордоні з Україною.

Про це заявив міністр транспорту та будівництва Словаччини Андрей Долежал, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на місцеве видання aktualitу.

Міністр пояснив, що досі таке будівництво не було серед пріоритетів, проте ситуація змінилася. За його словами, з початку війни різко зросла кількість вантажівок, що прямує до кордону, в той час, як дорога там в поганому стані.

Міністр додав, що через деякий час рух товарів піде і зі сходу на захід.

"Ми віримо, що одного дня Україна відновиться", – сказав Долежал, уточнивши, що відповідно зросте й товарообіг, а потреба у такій автомагістралі лише посилиться.

Він зазначив, що словацька сторона планує обговорити це питання з українським і польським міністрами інфраструктури, а також їхніми колегами з країн Балтії, адже орієнтовна вартість будівництва оцінюється в понад 1 мільярд євро.

При цьому Долежал припустив, що будівництво можна профінансувати за кошти, отримані від Єврокомісії.

"Для цього, на додачу до структурних фондів та плану відновлення України, варто прописати й додатковий пакет для її сусідів", – сказав міністр.