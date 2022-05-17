Coca-Cola відновила роботу свого заводу в Україні

Український завод одного з найбільших світових виробників напоїв Coca-Cola – "Кока-кола Беверіджес" – поступово відновлює роботу в селищі Велика Димерка неподалік від Броварів.

Про це директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик повідомив виданню "Forbes Україна".

"Ми плануємо до кінця травня відновити потужності на 100%", – розповів топменеджер.

За його словами, вже налагоджено виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, однак обʼєми їхнього виробництва представник компанії не уточнив.

Бублик додав, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми з постачанням сировини й інших компонентів. За його словами, в березні на підприємстві внаслідок обстрілів була зруйнована електростанція та частково офісна будівля, інші приміщення та склади постраждали некритично. Водночас оцінки збитків у компанії наразі не називають.

"Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій", – пояснює Бублик.

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Він також додав, що наразі компанія повністю не відмовляється від імпорту Coca-Cola до України із Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту, але вже експортує вироблені напої до Молдови.

Нагадаємо, на українському заводі Coca-Cola до війни розливали 40 видів безалкогольних напоїв: фірмові газовані, воду, сік, холодний чай і енергетики. Серед найвідоміших – Coca‑Cola, Fanta, Schweppes.

Населений пункт, де знаходиться завод, перебував під окупацією Росії. Завод не працював майже два місяці. В цей період у ритейл постачали залишки напоїв зі складів і ті, які імпортувалися з інших країн.

Обʼєкти головного конкурента Coca-Cola – PepsiCo також призупинили роботу з 25 лютого. Це два комплекси з виробництва чіпсів, соків та напоїв на Миколаївщині. Молокопереробний завод у передмісті Києва відновив роботу наприкінці квітня.