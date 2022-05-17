Шмигаль застеріг представників АЗС від маніпуляцій на ринку пального

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із представниками паливного бізнесу щодо забезпечення внутрішнього ринку пальним.

Про це йдеться в повідоменні Кабміну.

Шмигаль підкреслив, що через знищення російським агресором нафтопереробної інфраструктури та нафтосховищ в Україні виник дефіцит пального. Однак для подолання кризи держава вже знизила ПДВ з 20% до 7% на бензин, дизельне пальне та скраплений газ і погодила нульову ставку акцизу на ці позиції.

Також Шмигаль повідомив, що зі свого боку особисто мав перемовини щодо лібералізації логістичних шляхів із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну. На пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту із пальним надається абсолютний пріоритет. Ми також ведемо перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити наші логістичні можливості", – відзначив Шмигаль.

Під час розмови з учасниками ринку очільник уряду підкреслив, що головне завдання – аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань. На такі прояви, за його словами, держава реагуватиме відповідно до воєнного часу.