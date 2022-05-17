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В Україні за час війни розпочато будівництво 2330 об'єктів, – ДІАМ

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Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) за період воєнного часу опрацювала більше 5,8 тис. звернень замовників.

Про це йдеться в повідомленні ДІАМ.

"Найактивніше нові будівництва розпочинають у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях – там видано найбільшу кількість дозволів на виконання будівельних робіт. Лідером із виданих сертифікатів про прийняття об’єктів в експлуатацію залишається Львівська область – третина звернень замовників на отримання сертифікатів надійшла саме щодо об’єктів у цьому регіоні", – сказано в повідомленні.

Як зазначили в ДІАМ, будівництво активно відновлюється і на деокупованих територіях, інфраструктура яких суттєво постраждала. 

Відтак за період з 15 березня по 15 травня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано:

  • 2 200 повідомлень про початок будівельних робіт;
  • 2 950 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації (у тому числі за амністією);
  • 130 дозволів на виконання будівельних робіт;
  • 100 сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію;
  • 470 змін до повідомлень, декларацій та дозволів.

Автор: 

будівництво (2244) ДІАМ (14)


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