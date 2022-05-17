В Україні за час війни розпочато будівництво 2330 об'єктів, – ДІАМ

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) за період воєнного часу опрацювала більше 5,8 тис. звернень замовників.

Про це йдеться в повідомленні ДІАМ.

"Найактивніше нові будівництва розпочинають у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях – там видано найбільшу кількість дозволів на виконання будівельних робіт. Лідером із виданих сертифікатів про прийняття об’єктів в експлуатацію залишається Львівська область – третина звернень замовників на отримання сертифікатів надійшла саме щодо об’єктів у цьому регіоні", – сказано в повідомленні.

Як зазначили в ДІАМ, будівництво активно відновлюється і на деокупованих територіях, інфраструктура яких суттєво постраждала.

Відтак за період з 15 березня по 15 травня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано: