В Україні за час війни розпочато будівництво 2330 об'єктів, – ДІАМ
Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) за період воєнного часу опрацювала більше 5,8 тис. звернень замовників.
Про це йдеться в повідомленні ДІАМ.
"Найактивніше нові будівництва розпочинають у Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях – там видано найбільшу кількість дозволів на виконання будівельних робіт. Лідером із виданих сертифікатів про прийняття об’єктів в експлуатацію залишається Львівська область – третина звернень замовників на отримання сертифікатів надійшла саме щодо об’єктів у цьому регіоні", – сказано в повідомленні.
Як зазначили в ДІАМ, будівництво активно відновлюється і на деокупованих територіях, інфраструктура яких суттєво постраждала.
Відтак за період з 15 березня по 15 травня головними інспекторами будівельного нагляду ДІАМ опрацьовано:
- 2 200 повідомлень про початок будівельних робіт;
- 2 950 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації (у тому числі за амністією);
- 130 дозволів на виконання будівельних робіт;
- 100 сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію;
- 470 змін до повідомлень, декларацій та дозволів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль