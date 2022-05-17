Збитки транспортної інфраструктури внаслідок війни перевищили $90 мільярдів, – Кубраков

Збитки транспортної інфраструктури через руйнування внаслідок військової агресії Росії щодо України перевищили $90 млрд.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на міжнародній конференції "Європа Карат", ключовою темою якої став розвиток логістики в Центральній та Східній Європі в умовах агресії Росії проти України.

"Російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад $90 млрд і з кожним днем війни цей показник зростає", – розказав Кубраков.

За його словами, зараз Україна змушена оперативно перебудовувати логістичну систему.

"Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", – додав Кубраков.

Також міністр деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про: