Мінфін розмістив військові облігації на 7,5 мільярда
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 17 травня, змогло залучити 7,46 млрд гривень.
Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП у гривні з терміном обігу 3 місяці під 9,5% річних надійшло 1,32 млрд грн.
Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 2,27 млрд грн.
Крім того, Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу у півтора роки на загальну суму 3,86 млрд грн під 11,5% річних.
Як повідомлялося, 10 травня Мінфін розмістив військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,74 млрд гривень.
- 3 травня Мінфін залучив 5,65 млрд гривень та $50,32 млн, що загалом становить 7,12 млрд грн в еквіваленті.
- 26 квітня Мінфін зміг розмістити номіновані в гривні облігації на 12,99 млрд грн, що стало найбільшою сумою, залученою від продажу облігацій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 19 квітня Мінфін розмістиі номіновані в гривні облігації всього на 156,4 млн грн, однак залучив ще 3,44 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті.
- 12 квітня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,17 млрд грн.
- 5 квітня Мінфін зміг розмістити військові облігації в гривні лише на 963,53 млн грн, проте розмістив номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.
- 29 березня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.
- 22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.
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