Мінфін розмістив військові облігації на 7,5 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 17 травня, змогло залучити 7,46 млрд гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП у гривні з терміном обігу 3 місяці під 9,5% річних надійшло 1,32 млрд грн.

Від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 2,27 млрд грн.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу у півтора роки на загальну суму 3,86 млрд грн під 11,5% річних.

Як повідомлялося, 10 травня Мінфін розмістив військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,74 млрд гривень.