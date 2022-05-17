Майже на всій території Луганщини відсутнє електропостачання, – ОВА

На підконтрольній уряду території Луганщини знеструмлено всі населені пункти, крім одного.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"818 трансформаторних підстанцій зруйновано або відключено на Луганщині, зі світлом лише один населений пункт із 42 підконтрольних… Тобто 41 місто та село знеструмлено повністю. Без електроенергії знаходяться 117 510 абонентів", – написав він.

Він уточнив, що водопостачання залишалося в Сєвєродонецьку допоки було світло, однак більше тижня централізована подача водт відсутня і там, як і по всій області.

Водночас, за словами голови ОВА, трохи кращі справи з газопостачанням області.

"Після того, як росіяни влучили у магістральний газопровід поблизу Сєвєродонецька, який відремонтувати вкрай складно, із блакитним паливом залишилися лише близько 21 тисячі споживачів із п’яти населених пунктів. У двох з них газ є лише в деяких районах", – додав Гайдай.