Окупанти обстріляли завод німецької компанії Knauf на Донеччині (оновлено)

Внаслідок обстрілу російськими військами міста Соледар у Донецькій області ракета потрапила в завод німецької компанії Knauf.

Цю інформацію підтвердили в українському офісі Knauf, пише "НВ Бізнес".

"Ми поки що не знаємо, яких пошкоджень завдано підприємству. Цю інформацію не коментуємо", – повідомили в компанії.

Раніше в кількох телеграм-каналах було опубліковано відео пожежі на заводі компанії в Соледарі.

Фото обстрілу заводу оприлюднив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, уточнивши, що підприємство було атаковане російською авіацією.

"Важливе для області підприємство - Knauf Україна - було атаковане сьогодні російською авіацією. Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав", – написав він у Facebook.

Knauf Gips KG – велика німецька компанія з виробництва будівельних матеріалів, якій в Україні належать заводи у Києві та Соледарі. Останній після оновлення був відкритий у 2008 році, а його виробничі потужності дозволяли випускати до 60 млн кв. м гіпсокартонних плит та до 300 тис. тонн сухих будівельних сумішей на рік. Інвестиції у підприємство оцінювались у близько 2 млрд грн.