ВВП України впаде на 30% за умови продовження війни, – Dragon Capital

ВВП України у 2022 році впаде на 30% за умови затяжної війни до кінця року, а за умови перемир'я та можливого відкриття портів – на 22-25%.

Про це заявив глава Dragon Capital Томаш Фіала ід час Global Outlook: Economic Frontline, організованому ЄБА, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде великий удар по економіці – її втрати становитимуть 30% ВВП, якщо не буде перемир'я і війна триватиме весь рік. Якщо ж буде перемир'я, то ми прогнозуємо спад економіки на 22-25%", – сказав Фіала.

Говорячи про прогнозовану девальвацію гривні, Фіала зазначив, що деяка девальвація буде, але не "надто драматична". Інфляція в Україні очікується на рівні 20% у 2022 році.

Він зазначив, що компанія не очікує прибутку і прагне беззбиткового рівня в поточному році. Найближчим часом компанія планує підвищити зарплати після їхнього зниження внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

"Три наші склади потрапили під бомбардування і майже повністю згоріли", – додав Фіала.

Він зазначив, що завдяки успіхам української армії Dragon Capital вдалося перезапустити роботу бізнесу і зараз він працює на 30-70% довоєнного рівня.

Раніше Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП у єврозоні через війну в Україні.