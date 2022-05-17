У Варшаві відкрили центр "Дія.Бізнес"

Міністерство цифрової трансформації України відкрило центр "Дія.Бізнес" у Варшаві.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Від 18 травня кожен українець у Польщі зможе безоплатно отримати в центрі "Дія.Бізнес" фахові консультації щодо ведення бізнесу, перебування, проживання та працевлаштування на території Польщі.

Громадянам України в центрі Дія.Бізнес у Варшаві надаватимусть наступні послуги:

Консультації щодо відкриття бізнесу в Польщі. Дорожня карта, що надаватиметься за запитом на відкриття МСБ, міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі, а також інформацію щодо: найкращих практик ведення бізнесу в Польщі зокрема та Європі загалом; податкового навантаження; спрощеної реєстраційної системи; ресурсів підтримки бізнесу та інше.

Консультації щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі.

Консультування та надання інформації щодо житла та проживання в Польщі, екстрені контакти та ресурси підтримки з робочими місцями й працевлаштуванням у Польщі.

Центр "Дія.Бізнес" у Варшаві розташований за адресою: Bagatela, 12.

Відвідування та отримання консультацій у центрі "Дія.Бізнес" у Варшаві відбувається за попередньою реєстрацією.

Консультаційний центр "Дія.Бізнес" у Варшаві працюватиме на час війни й далі відповідно до потреби підтримки з боку підприємців і громадян України.

Дія.Бізнес – це національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації України. У межах проекту функціонують дві складові: онлайн-портал та мережа офлайн-центрів підтримки підприємців.

Онлайн-портал "Дія.Бізнес" був запущений у лютому 2020 року в Україні за підтримки компанії Mastercard. На порталі можна знайти всю необхідну інформацію для заснування та розвитку власної справи, а також отримати більш як 68 видів безоплатних онлайн-консультацій, пройти навчання в Національній онлайн-школі для підприємців, дізнатись актуальні новини про можливості для розвитку бізнесу, а також скористатися великою кількістю цифрових сервісів. З моменту запуску проекту, портал "Дія.Бізнес" відвідали вже понад 1,5 млн користувачів та було проведено понад 5200 консультацій.

Офлайн-центри "Дія.Бізнес" – це простори, метою яких є підтримка місцевого малого та середнього бізнесу та надання їм безоплатних консультацій за різними напрямами.