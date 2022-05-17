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Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електроенергії

харьков,тэц,тэц-5

"Харківська ТЕЦ-5" з 17 травня поновила виробництво електричної енергії для потреб Об'єднаної енергетичної системи України.

Про це повідомив голова правління "Харківської ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, пише галузеве видання ExPro.

Він пояснив, що відновити роботу вдалося після внесення змін до нормативно-правових документів, які регулюють функціонування підприємств, які для генерації електроенергії використовують природний газ.

Мінкович уточнив, що "Харківська ТЕЦ-5" змогла увімкнути маневрові потужності блоку №1 і поновити надання послуги із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об’єднаній енергосистемі України.

Водночас він констатував, що компанія все ще не має визначених лімітів постачання газу на червень.

Як повідомлялося, "Харківська ТЕЦ-5" на початку травня призупинила виробництво електричної та теплової енергії через непродовженням норми про забезпечення ТЕЦ газом на пільгових умовах.

Харківська ТЕЦ-5 до свого припинення щодобово виробляла близько 4,5 млн кВт-год електроенергії для ОЕС України та близько 5 тис. Гкал теплової енергії для споживачів Харківщини.

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ТЕЦ (356) Харків (735) електроенергія (4313)


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