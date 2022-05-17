"Укрзалізниця" запустить двоповерховий поїзд Skoda на маршруті із Києва в Чернігів

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів - Київ - Чернігів та подовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів - Київ до Вінниці.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Так, з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватиме регіональний поїзд №708/707 Київ – Чернігів, рейси на якому здіснюватиме електропоїзд Skoda. Відправка потяга з Києва запланована о 9:26, прибуття до Чернігова – о 12:35.

Зворотно, з Чернігова, виїжджатиме поїзд №710/709 Чернігів - Київ, відправка о 13:00, прибуття в Київ о 16:17.

Крім того, з 19 травня щоденно курсуватиме поїзд №702/701 Вінниця – Чернігів, який раніше курсував лише до Києва. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21.

"Автоматично додається зручне сполучення №701 Київ - Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів - Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41)", – зазначається у повідомленні "Укрзалізниці".