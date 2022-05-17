Україна отримала спеціальну європейську відзнаку у сфері кіберзахисту, – Мінцифри

Україна отримала дві нагороди у сфері кіберзахисту на СYBERSEC European Cybersecurity Forum.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Організатори CYBERSEC Award 2022 нагородили Україну та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова двома спеціальними відзнаками "за героїчний спротив російській агресії та захист цифрових кордонів демократичного світу".

"Ця нагорода насамперед для всієї кіберспільноти та волонтерів, які сьогодні разом із нами ведуть першу у світі кібервійну. Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" – це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про Росію як найсильнішу кібердержаву", – зазначив Федоров.

За словами віце-прем’єр-міністра, світ спостерігає за абсолютно новим рівнем кіберзагроз, який вже зараз можна назвати першою світовою кібервійною.

"Те, що зараз спостерігає світ, не має аналогів у минулому. Це абсолютно новий досвід не тільки для нас, але й для інших країн. Навіть сьогодні, незважаючи на повномасштабну війну, ракетні обстріли та неймовірні руйнування: ми залишаємося технологічною державою. Бо технології важливі не тільки для мене та нашого міністерства", – підкреслив Федоров.

CYBERSEC Award є частиною СYBERSEC European Cybersecurity Forum – одного з найбільших заходів з кібербезпеки у Європі. З 2015 року СYBERSEC об'єднує кіберспеціалістів, органи влади та експертів із різних верств суспільства. Головна мета – напрацювати та втілити найдієвіші рішення, які допоможуть вирішити нагальні проблеми світової кібербезпеки.