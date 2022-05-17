Російська "Транснєфть" засекретила обсяги експорту російської нафти морем, – Reuters

Російська трубопровідна монополія "Транснєфть" обмежила доступ до щомісячних графіків експорту нафти з російських портів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнаних з цим питанням.

За даним агентства, російські експортери нафти зможуть ознайомитися лише з датами завантаження власних вантажів замість стандартної практики узгодження документа, який передбачав повні плани завантаження для всіх експортерів.

"Транснєфть" раніше не публікувала місячні плани завантаження з російських портів на загальнодоступних платформах, але надала їх широкому колу зацікавлених учасників ринку. Однак у червні навіть нафтові компанії не матимуть доступу до повного плану завантаження, повідомили джерела.

За словами трейдерів, плани завантаження мають вирішальне значення для учасників російського нафтового ринку, включаючи вантажовідправників, страховиків і покупців нафти.

"Дійсно важко працювати з такою кількістю таємних даних. Ми відчуваємо себе сліпими", – повідомило джерело в неросійській компанії, що займається торгівлею російською нафтою.

Інше джерело в європейській нафтовій компанії повідомило, що оскільки ця компанія припинила активну торгівлю з Росією, наразі втрата доступу до цих даних не має значення.

Агентство зазначає, що цей крок став ще одним випадком, коли російський уряд приховує важливі статистичні дані. У квітні Міністерство енергетики обмежило доступ до своєї статистики видобутку та експорту нафти і газу.