Проданий Фірташем перед війною "Кримський титан" поскаржився на брак сировини

Завод з виробництва діоксиду титану в Армянську в окупованому Росією Криму (колишній "Кримський титан") працює на 60% потужності через проблеми з постачанням сировини, яка до масштабного вторгнення РФ в Україну надходила з-за кордону.

Про це заявив директор підприємства Едуард Курмачов, пише російський "Коммерсант".

За його словами, завод закуповує сировину за кордоном, тому зараз постійно виникають проблеми із постачанням.

"Повного обсягу сировини не вистачає, тож у нас працює один цех із двох. Потужності завантажені на 50-60%, за рік очікуємо на виробництво 60 тис. тонн діоксиду титану замість проектних 110 тис. тонн", – розповів менеджер.

Раніше сировину для виробництва титанової продукції, зокрема руду ільменіту, постачали з родовищ, розташованих в неокупованих регіонах України.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день практично 90% продукції реалізується на російському ринку, а на модернізацію підприємства потрібно близько 20 млрд рублів.

Як повідомлялося, 30 грудня 2021 року Group DF Дмитра Фірташа оголосила про продаж всіх активів ПрАТ "Ukrainian Chemical Products" (раніше "Кримський Титан") в окупованому Криму компанії "Російський титан" (РФ).

Вже у січні 2022 року Антимонопольний комітет України заявив, що не надавав дозволу на цю угоду і розпочав її дослідження. В АМКУ тоді зазначали, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником товариства Ukrainian Chemical Product є Дмитро Фірташ.