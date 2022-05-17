Окупанти вкрали 20 тисяч тонн зерна в Бердянську

Самопроголошена влада Бердянська розпорядилася вилучити на користь російських окупантів зерно з розташованих у місті складів ТОВ "Полетехніка".

Про це повідомила менеджер з розвитку бізнесу компанії Maxigrain Олена Нероба, передають Порти України.

"Цей випадок не поодинокий, проте цього разу власникам видали "папірець" з "печаткою". Від пральних машинок і собачих будок вони перейшли до більш серйозних справ. Зерно вивозиться автотранспортом і експортується через окуповані кримські порти за підробними документами до Сирії (або іде материком до російських портів). В російських зернових групах вже з місяць активно торгують нашим зерном, шротом та олією, які вони просто відібрали в українських виробників", – написала Нероба у Facebook.

Ідеться про пшеницю 2, 3 та 4 класів, а також ячмінь. Згідно з офіційною заявою ТОВ "Полетехніка", це зерно планували експортувати в країни Середземного моря, а нині росіяни фурами вивозять до його окупованого Криму. Загалом на двох складах у Бердянську підприємство зберігало 40,5 тис. тонн пшениці.

"Грубо порушуючи міжнародні правові норми, російська влада вивозить автомобільним транспортом з вищезазначених складів зерно до міста Красноперекопськ, що знаходиться на окупованій території Автономної республіки Крим. Станом на 9 травня більш ніж 50 автомобілів вже вивезли близько 2 тис. тонн зерна і продовжують вивозити", – йдеться у зверненні "Полетехніки".

На підприємстві зазначили, що такими зухвалими діями Росія ставить під загрозу продовольчу безпеку не лише в Україні, а й країн басейну Середземного моря, куди це зерно мало бути експортовано.





