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Новини
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Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 мільярдів

ахметов

Довоєнна капіталізація промислових активів групи SCM, які постраждали або були зруйнові через військову агресію РФ, перевищила $20 млрд.

Про це власник SCM мільярдер Рінат Ахметов заявив у коментарі італійському телеканалу RAI.

"Після масштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року такі заводи, як "Азовсталь", "ММК ім.Ілліча", Авдіївський коксохім, Луганська ТЕЦ та десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та "зеленої" енергетики були частково або повністю знищені або законсервовані. Капіталізація цих активів перевищувала $20 млрд", – йдеться у коментарі Ахметова у відповідь на запитання, якою є фінансова оцінка завданих збитків промисловій інфраструктурі групи SCM.

Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд.

"Крім того, там було сировини та готової продукції на суму $1 млрд. Ми обов'язково пред'явимо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією", – повідомив мільярдер.

В Італії групі SCM Ріната Ахметова належить два перекатних заводи – "Ferriera Valsider" та "Trametal", які використовували для виробництва продукції напівфабрикати, що постачалися з маріупольських комбінатів групи. Наприкінці березня холдинг "Метінвест" заявляв про плани диверсифікувати постачання сировини для них протягом двох місяців.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) Маріуполь (261) СКМ (60) Метінвест (795)


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Топ коментарі
+18
Убив купу директорів підприємств, повіджимав бізнеси і тепер "оцінює"... Воно на нарах має бути.
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17.05.2022 21:39 Відповісти
+16
Після війни Ахметов повинен надовго сісти, краще пожиттєво. Його вина велика в цій війні, і в тому, що Україна слабка та корумпована. Нова Україна повинна бути без виродків олігархів.
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17.05.2022 22:47 Відповісти
+15
Ахмєтов - сказочний долбойоб, та взірцевий інтелектуальний кастрат. Це падло плекало "рускій_мір" в Україні все своє життя, і свято вірило "в пабєду спєцопєрациї", а, насправді, власноруч копало могилу власним статкам.
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18.05.2022 01:04 Відповісти
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Захопил купу підприємств, цілі міста, але воно свого не впустить, ще й заробить.
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17.05.2022 21:26 Відповісти
Странно, перед войной вся его собственность оценивалась в гораздо меньшую сумму
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17.05.2022 21:31 Відповісти
Не все лично ему принадлежит. Есть еще "пайщики". Да и чем плохо? Пусть сбивает с русни по максимуму. Также будут делать и многие-многие сотни компаний - рассчитывать убытки с запасом, достаточным на восстановление утраченного, а не на рыночные цены, если они были ниже.
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17.05.2022 22:43 Відповісти
Всё лично принадлежит ему, нет никаких пайщиков, ни одного.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Вот тебе википедия смотри там раздел "Власники"
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17.05.2022 23:53 Відповісти
А ОКроме SCM у человека за душой еще и другие предприятия есть
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17.05.2022 23:57 Відповісти
А ціна прихватизації таких підприємств для цих «прібліжонних» по дисконту від фонду держмайна складала 100-200 млн. грн., а то й менше. Луганськтепловоз за ібуковича взагалі був прихватизований за сміхотворну 1грн.
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18.05.2022 10:37 Відповісти
А окроме Азовстали в SCM еще сотни предприятий, заводов, пароходов, телеканалов. Вся собственность в триллиард может не влезть, один СевГок тоже с 20-30 лярдов стоит.Пусть владеет, не жалко, наша задача работать, налоги платить, себя содержать и страну.
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18.05.2022 02:21 Відповісти
Убив купу директорів підприємств, повіджимав бізнеси і тепер "оцінює"... Воно на нарах має бути.
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17.05.2022 21:39 Відповісти
Так оценка идёт по уничтоженным предприятиям, что не так? Или эти предприятия были не украинскими? У нас люди любят акцентировать внимание не на том
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17.05.2022 23:22 Відповісти
ахах, а сворованые в укррудпрома заводы он иначе оценял для "покупки"
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17.05.2022 22:24 Відповісти
Кому що, а курці просо. Скільки коштує життя ЛЮДИНИ, він не сказав?
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17.05.2022 22:24 Відповісти
дув у дудку,а теперь зіграє на кожаній мацкальский сопілці, мудак донецький
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17.05.2022 22:46 Відповісти
Після війни Ахметов повинен надовго сісти, краще пожиттєво. Його вина велика в цій війні, і в тому, що Україна слабка та корумпована. Нова Україна повинна бути без виродків олігархів.
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17.05.2022 22:47 Відповісти
Мм, не, я тоже против олигархов, все дела, но на фразе про вину в корумпированности хохотнул. Т.е. не кумовство и вечное наше желание порешать через своих виновато, а лично Ринат? Круто) Ну так мы коррупцию никогда не победим
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17.05.2022 23:20 Відповісти
ну да! Це ж Рінат обрав тупого говнокомандуючого. Завдяки якому путло вирішив, що Україна легка здобич. Потім погово
рим. мовчу.
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18.05.2022 12:19 Відповісти
И теперь представьте, как это надо будет восстанавливать. Тут же не вопрос в его личной потере, а в том, что это были работающие предприятия - платили налоги, давали рабочие места, создавали валютную выручку
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17.05.2022 23:19 Відповісти
Предприятия ВСЕ УКРАДЕНЫ, налоги и выручку он себе в офшорный карман складывал, страна получала мизерный % от его воровства.
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18.05.2022 00:01 Відповісти
Хорошо погудел в 2014,
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17.05.2022 23:40 Відповісти
А ты возьми и в гудок подуди сам себе !

Идиот вспомнил, как играл в днр вместе со своим ручным "оплотом", а потом сепары вместе с фсб выгнали тебя из лднр как щенка шелудивого ! Урод азиатский, ахметка - эта война во многом из-за тебя !
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17.05.2022 23:58 Відповісти
Ну, уродом азиатским я его бы не называл, но то что он не задавил сепаров в самом начале, когда это было сделать намного легче, это факт. Решил поиграть в мини сепаратизм с центральной властью Украины. В итоге у путина были другие планы и наш игрок оказался в пролёте и мы вместе с ним. Его вина в этом очень большая. Как ее оценить
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18.05.2022 09:44 Відповісти
Ахмєтов - сказочний долбойоб, та взірцевий інтелектуальний кастрат. Це падло плекало "рускій_мір" в Україні все своє життя, і свято вірило "в пабєду спєцопєрациї", а, насправді, власноруч копало могилу власним статкам.
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18.05.2022 01:04 Відповісти
Ця мразота Ахметов зараз "нарахування збитки" .... це воно вміє.
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18.05.2022 01:46 Відповісти
Бідний, на хліб червону ікру замість чорної маже, докотився ....
Чим ЗСУ допоміг окрім пластинок для броників (хоча які вони на
міцність знак питання) ?
Чи потрібні новій Україні такі олігархи ? Як на мене нафіг не потрібні-
сталь і в Індії можуть плавити, хоча деяку вискотехнологічну виплавку
треба залишити у себе, хоча на те ахметов не потрібен.
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18.05.2022 01:59 Відповісти
Ахметка ,кінчене мразота і все ,що воно робило в Україні ,то займалась власним збагаченням і якісь крихти віддавало державі.Падоль ,покидьок і гнида.
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18.05.2022 05:17 Відповісти
А цього рудого смердючого донецького клопа який стільки крові випив з України нічого крім збитків і доходів не цікавить. Господи коли вже його хтось придушить!
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18.05.2022 08:04 Відповісти
у рижого підораса не може бути збитків, бо він все вкрав.
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18.05.2022 08:41 Відповісти
Все брудне та дешеве виробництво в Маріуполі, а чистеньке та прибуткове - в Італії. Палац у Франції за 200 млн. євро. Ось така любов до України від Ахметова!
Реальна ціна підприємств, за якою Ахметов оцінив акції для викупу у акціонерів у 2018 році:
Азовсталь - 90 млн дол
ММК ім Іл'їча - 38 млн долл.
Український мільярдер Рінат Ахметов за 2021 рік подолав 131 сходинку рейтингу найзаможніших людей світу та подвоїв статки вдвічі - до 11,7 млрд доларів. Про це йдеться у даних https://www.bloomberg.com/billionaires/ Bloomberg Billionaires Index на 3 січня. І з цього розбито далеко не все.
Питання - де взялися 20 млрд збитків? Чи це не бажання заробити за рахунок держави, як завжди?
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18.05.2022 09:10 Відповісти
збитки і капіталізація це одне і теж ?

Якщо рахувати будівництво нового замість знищенного старого то може і потягнути ...
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18.05.2022 11:16 Відповісти
Не одне і те ж, але може бути як більше, та і менше.
Але оцінка для викупу акцій, це якраз про оцінку вартості будівництва нового. Тому в чому я не правий?
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18.05.2022 11:28 Відповісти
До фінансів відношення не маю, уявляю приблизно, тому втягуватися у суперечку не можу.
Але, підозрюю, що для суперечки не завадило б, зпочатку, визначитися у термінах і поняттях.
А це ... розмов на неділю.
Тому в цілому з Вами згоден, але є ньюанси.
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18.05.2022 13:00 Відповісти
коли вже будем рахувати скiльки воно завдало збиткiв Украiнi?Треба було закинути його на Азовсталь,питання вирiшилиб скорiше.
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18.05.2022 09:12 Відповісти
Рыжиму, в первую очередь, всё вернут, вдвойне.
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18.05.2022 10:23 Відповісти
Цитата одного з дописів у фб, щоб ви являли масштаб:

"Сьогодні Азовсталь це жахлива людська трагедія.

Але те, що Ахметов зробив з Азовсталлю, це економічна трагедія, що руйнує країну зсередини. Це звичайна крадіжка майна у десятків тисяч людей. Це те, що знищує інвестиційний клімат та рівень життя в Україні.



Структури Ахметова примусово викупили акції металургійного комбінату ніби він коштує 85 млн USD. При чому сам Ахметов у відкриту каже, що вартість компанії 7 млрд USD. Це якийсь божевільний цинізм і зневаження закону.

«Довоєнна капіталізація двох наших заводів - Азовсталі та ММК ім. Ілліча - становила не менше $10 млрд. Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям», - заявив Ахметов.

При цьому пару років тому його люди використали примусову процедуру викупу акцій(сквіз-аут) порушуючи закон. Його експерти намалювали потрібну ціну . Азовсталь оцінили в 85 млн USD. Металургійний комбінат Ілліча в 35 млн USD. В тій самій пропорції виходить, що Ахметов каже, що капіталізація Азовсталі 7 млрд, а Ілліча 3 млрд USD. Тобто розмір вартості компанії змінюється в 82 рази, в залежності від інтересів олігарха.

Під час війни я евакуював людей, возив грузи та був волонтером. Але найбільше, що я роблю для майбутнього України це мій суд з бізнесом Ахметова. Я відстоюю права тисяч інвесторів і працівників заводу у судовій справі по «Авдіївському коксохіму». Він був більш прибутковий ніж Азовсталь, але все одно був викуплений по оцінці 100 млн USD в 2018 році. Це було 50% накопиченого компанією прибутку. Цілком очікувано, що потім вони заплатили самі собі 180 млн USD дивідендів. «Бізнес по Українські».

На той час я володів 0,4% найбільшого коксохіму Європи. Я й очолив боротьбу за права акціонерів. Була відкрита велика кількість судових справ. Суди 1 і 2 інстанції давно куплені олігархом і виконали його побажання. Реформований Верховний Суд виявився чесним та незалежним. Нижче характерна цитата з їх постанови:

«5.33. Ухвалюючи рішення про затвердження ринкової ціни акцій у 13,13 грн., члени наглядової ради усвідомлювали, ЩО ТАКА ВАРТІСТЬ АКЦІЙ Є НЕСПРАВЕДЛИВОЮ. Суди попередніх інстанцій не перевірили належним чином аргументи позивача про явну (ОЧЕВИДНУ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ РОЗУМНОЇ ОСОБИ) невідповідність затвердженої наглядовою радою ціни акцій їх справедливій (ринковій) вартості.»

Корінна відмінність між олігархом та іншими мільярдерами полягає у тому, що олігарх монетизує свою політичну владу або наближеність до неї. За безцінь приватизує державну власність, має особливі тарифи на газ або жд перевезення, не допускає штучними стінами конкурентів. У тому числі фальсифікуючи «сквіз-аут» вбиває фондовий ринок та лякає усіх інвесторів. Бо хто буде інвестувати та розвивати бізнес, коли олігарх може забрати усе?

Боротьба проти тотальної корупції та всевладдя олігархів йде на різних фронтах. І кожна перемога дуже важлива.

Для мене це одна з найважливіших справ мого життя. Те, що може змінити інвестиційний клімат України та наше майбутнє. Бо сильна Україна це гарантія того, що Росія не зможе прийти знову.

Наступне засідання Верховного суду відбудеться вже через тиждень. 25 травня.

Тому я хочу подякувати усім хто читає або дивиться на ютубі про дану справу.

Усіх кому важливо розбудова правової держави в Україні.

Кожна стаття в ЗМІ, кожен репост наближають перемогу.

Не будьте байдужими. Бо справедливість і ваше майбутнє цього варте.

Ps. В першому коментарі стаття Ліга нет про цю справу. Та декілька інших постів та статей що детально описують ситуацію з різних боків"
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18.05.2022 11:14 Відповісти
По форбсу 5 млрд имеет, а он насчитал 20. Может ему украинцы доплатить должны? Пусть продаст недвижимость в Швейцарии и Лондоне. Хотя нет. Это нужно конфисковать, продать, а деньги потратить на восстановление страны
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18.05.2022 11:28 Відповісти
Ну это не только его деньги, но и людей которые работали там.
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18.05.2022 14:57 Відповісти
Якого ще ілліча? Ілліч це його вуйко?
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18.05.2022 13:04 Відповісти
татарин -бандіт...
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18.05.2022 13:56 Відповісти
Надо было больше ОПЗЖ поддерживать. И покупать бразилов для Шахтера вместо оружия для Азова.
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18.05.2022 14:56 Відповісти
Поки що цього п*дара -Ахметова не викинуть чи не завалять - в Україні буде повний *******. Цей п*дар здав Донбас спочатку козачкам, потім Гіркіну, так само і з Маріуполем, Донецьким аеропортом. Цей Ахметов-Кучма ворог України та агент кремля.
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18.05.2022 15:32 Відповісти

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