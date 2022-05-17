Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 мільярдів
Довоєнна капіталізація промислових активів групи SCM, які постраждали або були зруйнові через військову агресію РФ, перевищила $20 млрд.
Про це власник SCM мільярдер Рінат Ахметов заявив у коментарі італійському телеканалу RAI.
"Після масштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року такі заводи, як "Азовсталь", "ММК ім.Ілліча", Авдіївський коксохім, Луганська ТЕЦ та десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та "зеленої" енергетики були частково або повністю знищені або законсервовані. Капіталізація цих активів перевищувала $20 млрд", – йдеться у коментарі Ахметова у відповідь на запитання, якою є фінансова оцінка завданих збитків промисловій інфраструктурі групи SCM.
Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд.
"Крім того, там було сировини та готової продукції на суму $1 млрд. Ми обов'язково пред'явимо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією", – повідомив мільярдер.
В Італії групі SCM Ріната Ахметова належить два перекатних заводи – "Ferriera Valsider" та "Trametal", які використовували для виробництва продукції напівфабрикати, що постачалися з маріупольських комбінатів групи. Наприкінці березня холдинг "Метінвест" заявляв про плани диверсифікувати постачання сировини для них протягом двох місяців.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Вот тебе википедия смотри там раздел "Власники"
рим. мовчу.
Идиот вспомнил, как играл в днр вместе со своим ручным "оплотом", а потом сепары вместе с фсб выгнали тебя из лднр как щенка шелудивого ! Урод азиатский, ахметка - эта война во многом из-за тебя !
Чим ЗСУ допоміг окрім пластинок для броників (хоча які вони на
міцність знак питання) ?
Чи потрібні новій Україні такі олігархи ? Як на мене нафіг не потрібні-
сталь і в Індії можуть плавити, хоча деяку вискотехнологічну виплавку
треба залишити у себе, хоча на те ахметов не потрібен.
Реальна ціна підприємств, за якою Ахметов оцінив акції для викупу у акціонерів у 2018 році:
Азовсталь - 90 млн дол
ММК ім Іл'їча - 38 млн долл.
Український мільярдер Рінат Ахметов за 2021 рік подолав 131 сходинку рейтингу найзаможніших людей світу та подвоїв статки вдвічі - до 11,7 млрд доларів. Про це йдеться у даних https://www.bloomberg.com/billionaires/ Bloomberg Billionaires Index на 3 січня. І з цього розбито далеко не все.
Питання - де взялися 20 млрд збитків? Чи це не бажання заробити за рахунок держави, як завжди?
Якщо рахувати будівництво нового замість знищенного старого то може і потягнути ...
Але оцінка для викупу акцій, це якраз про оцінку вартості будівництва нового. Тому в чому я не правий?
Але, підозрюю, що для суперечки не завадило б, зпочатку, визначитися у термінах і поняттях.
А це ... розмов на неділю.
Тому в цілому з Вами згоден, але є ньюанси.
"Сьогодні Азовсталь це жахлива людська трагедія.
Але те, що Ахметов зробив з Азовсталлю, це економічна трагедія, що руйнує країну зсередини. Це звичайна крадіжка майна у десятків тисяч людей. Це те, що знищує інвестиційний клімат та рівень життя в Україні.
Структури Ахметова примусово викупили акції металургійного комбінату ніби він коштує 85 млн USD. При чому сам Ахметов у відкриту каже, що вартість компанії 7 млрд USD. Це якийсь божевільний цинізм і зневаження закону.
«Довоєнна капіталізація двох наших заводів - Азовсталі та ММК ім. Ілліча - становила не менше $10 млрд. Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям», - заявив Ахметов.
При цьому пару років тому його люди використали примусову процедуру викупу акцій(сквіз-аут) порушуючи закон. Його експерти намалювали потрібну ціну . Азовсталь оцінили в 85 млн USD. Металургійний комбінат Ілліча в 35 млн USD. В тій самій пропорції виходить, що Ахметов каже, що капіталізація Азовсталі 7 млрд, а Ілліча 3 млрд USD. Тобто розмір вартості компанії змінюється в 82 рази, в залежності від інтересів олігарха.
Під час війни я евакуював людей, возив грузи та був волонтером. Але найбільше, що я роблю для майбутнього України це мій суд з бізнесом Ахметова. Я відстоюю права тисяч інвесторів і працівників заводу у судовій справі по «Авдіївському коксохіму». Він був більш прибутковий ніж Азовсталь, але все одно був викуплений по оцінці 100 млн USD в 2018 році. Це було 50% накопиченого компанією прибутку. Цілком очікувано, що потім вони заплатили самі собі 180 млн USD дивідендів. «Бізнес по Українські».
На той час я володів 0,4% найбільшого коксохіму Європи. Я й очолив боротьбу за права акціонерів. Була відкрита велика кількість судових справ. Суди 1 і 2 інстанції давно куплені олігархом і виконали його побажання. Реформований Верховний Суд виявився чесним та незалежним. Нижче характерна цитата з їх постанови:
«5.33. Ухвалюючи рішення про затвердження ринкової ціни акцій у 13,13 грн., члени наглядової ради усвідомлювали, ЩО ТАКА ВАРТІСТЬ АКЦІЙ Є НЕСПРАВЕДЛИВОЮ. Суди попередніх інстанцій не перевірили належним чином аргументи позивача про явну (ОЧЕВИДНУ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ РОЗУМНОЇ ОСОБИ) невідповідність затвердженої наглядовою радою ціни акцій їх справедливій (ринковій) вартості.»
Корінна відмінність між олігархом та іншими мільярдерами полягає у тому, що олігарх монетизує свою політичну владу або наближеність до неї. За безцінь приватизує державну власність, має особливі тарифи на газ або жд перевезення, не допускає штучними стінами конкурентів. У тому числі фальсифікуючи «сквіз-аут» вбиває фондовий ринок та лякає усіх інвесторів. Бо хто буде інвестувати та розвивати бізнес, коли олігарх може забрати усе?
Боротьба проти тотальної корупції та всевладдя олігархів йде на різних фронтах. І кожна перемога дуже важлива.
Для мене це одна з найважливіших справ мого життя. Те, що може змінити інвестиційний клімат України та наше майбутнє. Бо сильна Україна це гарантія того, що Росія не зможе прийти знову.
Наступне засідання Верховного суду відбудеться вже через тиждень. 25 травня.
Тому я хочу подякувати усім хто читає або дивиться на ютубі про дану справу.
Усіх кому важливо розбудова правової держави в Україні.
Кожна стаття в ЗМІ, кожен репост наближають перемогу.
Не будьте байдужими. Бо справедливість і ваше майбутнє цього варте.
Ps. В першому коментарі стаття Ліга нет про цю справу. Та декілька інших постів та статей що детально описують ситуацію з різних боків"