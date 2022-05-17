Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 мільярдів

Довоєнна капіталізація промислових активів групи SCM, які постраждали або були зруйнові через військову агресію РФ, перевищила $20 млрд.

Про це власник SCM мільярдер Рінат Ахметов заявив у коментарі італійському телеканалу RAI.

"Після масштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року такі заводи, як "Азовсталь", "ММК ім.Ілліча", Авдіївський коксохім, Луганська ТЕЦ та десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та "зеленої" енергетики були частково або повністю знищені або законсервовані. Капіталізація цих активів перевищувала $20 млрд", – йдеться у коментарі Ахметова у відповідь на запитання, якою є фінансова оцінка завданих збитків промисловій інфраструктурі групи SCM.

Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд.

"Крім того, там було сировини та готової продукції на суму $1 млрд. Ми обов'язково пред'явимо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією", – повідомив мільярдер.

В Італії групі SCM Ріната Ахметова належить два перекатних заводи – "Ferriera Valsider" та "Trametal", які використовували для виробництва продукції напівфабрикати, що постачалися з маріупольських комбінатів групи. Наприкінці березня холдинг "Метінвест" заявляв про плани диверсифікувати постачання сировини для них протягом двох місяців.