Україна отримає від Німеччини 150 мільйонів євро фінансової підтримки

Кабінет міністрів схвалив постанову про залучення пільгового кредиту в розмірі до 150 млн євро від державного банку уряду ФРН Кредитної установи для відбудови (KfW).

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури", – прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що кредит надається строком на 15 років з урахуванням відстрочення першого платежу на 5 років від дати укладання угоди.

Глава уряду також відзначив, що за останні тижні уряд досяг домовленості про отримання кредиту від Японії в розмірі $100 млн та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.

За словами Шмигаля, фінансова підтримка міжнародних партнерів України з 24 лютого цього року склала вже понад $5 млрд.