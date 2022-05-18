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МБРР профінансує держслужбу України на $492 мільйони

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Україна домовляється з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" обсягом $492 млн.

Про це повідомила очільниця Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина, передає пресслужба НАДС.

За її словами, мета проєкту – забезпечити функціональність державного апарату і його здатність надавати громадянам повний спектр життєво необхідних послуг.

"В умовах війни Україні важливо зберегти кадровий потенціал, а також – дієвість і стійкість державного управління. Наразі країні критично бракує бюджетного фінансування. В умовах скорочення видатків залучаємо міжнародні кошти", – підкреслила Алюшина.

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фінансування (2064) МБРР (56) НАДС (19)


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