Продажі авто в ЄС у квітні обвалилися на понад 20%

Продажі автомобілів у Європейському союзі у квітні впали на 20,6% відносно того ж місяця 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні Європейської асоціації автовиробників (ACEA), передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що негативними факторами для ринку, як і раніше, залишаються перебої в ланцюжках поставок та російська військова агресія в Україні. Спалах коронавірусу в Китаї також негативно позначився на показнику.



За даними ACEA, кількість зареєстрованих минулого місяця автомобілів у країнах ЄС (без урахування Мальти, статистика за якою відсутня) склала 684,5 тис. На всіх чотирьох найбільших ринках регіону було зафіксовано двозначні темпи падіння: в Іспанії – на 12,1%, у Німеччині – на 21,5%, у Франції – на 22,6%, в Італії – на 33%.



Кількість реєстрацій нових автомобілів у Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) у квітні скоротилася на 21% – до 740,5 тис.



Продажі групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в ЄС минулого місяця знизилися на 27,1%, Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler та PSA Group) – на 32,1%, BMW – 20%, Mercedes-Benz – 21,2%.



Японська Toyota зменшила продажі на 3,6%. Південнокорейська Hyundai збільшила їх на 10,8%, японські Honda та Mitsubishi – на 33% та 12% відповідно.



За перші 4 місяці продажі автомобілів у Євросоюзі впали на 14,4% щодо аналогічного періоду 2021 року (до 2,93 млн), у Європі загалом – на 13,7% (до 3,219 млн).