Уряд відновив програму пільгової оренди держмайна на час воєнного стану

Кабінет міністрів відновив програму оренди державного майна з пільгами та знижками на час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Зазначається, що уряд 17 травня ухвалив проєкт постанови "Деякі питання оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану" зі спрощеним порядком оренди. Прийнятий порядок також надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови.

За словами виконувачки обов’язків голови Фонду держмайна Ольги Батової, знижки отримають орендарі на всій території України, а дія постанови охоплює весь період з початку запровадження воєнного стану.

"До кінця року повністю звільнено від орендної плати орендарів в місцях де ведуться бойові дії, а до 30 вересня в тих областях, які постраждали від війни. До 30 травня за оренду держмайна не сплачуватимуть в областях з наявною загрозою бойових дій. В усіх інших регіонах орендарі об’єктів держмайна отримують знижку 50%, а орендарі єдиних майнових комплексів сплачуватимуть на 25% менше", – заявила вона.

Батова також зазначила про те, що у випадку проведених оплат оренди від початку дії воєнного стану, сплачені кошти будуть зараховані орендарям в майбутні періоди, після завершення дії знижок.

Також з’явилися нові можливості для релокації бізнесу з прифронтових регіонів.

"Підприємства з небезпечних регіонів тепер отримують можливості для переміщення завдяки пільговій оренді – протягом перших 6 місяців вони сплачуватимуть 1 гривню за 1 квадратний метр на новому місці", – пояснила очільниця ФДМ.

Також на всій території України звільняються від орендної плати особи, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану.