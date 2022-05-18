Велика Британія готує план "депутінізації" економіки

Міністерка торгівлі Великої Британії Енн-Марі Тревельян готується представити план, відповідно до якого "зелені торгові угоди" допоможуть покласти край залежності світу від російської нафти і газу та "депутінізувати".

Про це повідомляє Reuters.



Велика Британія, яка менше залежить від російської енергетики, ніж її континентальні сусіди, заявила, що швидко зростаючий зелений сектор може допомогти іншим країнам зменшити залежність від російських нафти і газу.



"Цей жахливий конфлікт в Україні підкреслив те, чого можна досягти завдяки згуртованому глобальному підходу. Він також нагадав світу, що ми повинні депутінізувати світову економіку", – йдеться в уривках промови міністерки, які опублікував її офіс.



"Ці останні місяці наголосили на необхідності прискорити наш шлях як глобальної спільноти від вуглеводнів, рішуче відвернутися від ери залежності від палива, що забруднює, та переходу до майбутнього з нульовим значенням", – зауважила Тревельян.



У своїй промові вона оголосить про гарантії позик для зеленого бізнесу вартістю майже 190 млн фунтів стерлінгів ($237 млн), а також анонсує інвестиційну виставку на північному сході Англії восени.