В Україні можуть не зібрати або не виростити 20% урожаю, – FAO

Принаймні 20% урожаю в Україні може бути не зібрано або не вирощено.

Про це під час брифінгу повідомила представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Вікторія Михальчук, передає Інтерфакс-Україна.



"За оцінками FAO, принаймні 20% урожаю може бути не зібрано або не вирощено, що призведе до подальшого скорочення постачань і матиме серйозні наслідки для Європи, Центральної Азії та інших країн, залежних від постачання продовольства з України", – сказала вона.



За її словами, FAO підготувала план швидкого реагування, згідно з яким потребує $115 млн для підтримки близько мільйона людей до кінця 2022 року.



У свою чергу, представник Всесвітньої програми з продовольства Пол Ентем зазначив, що зараз експорт продовольства з України становить лише 15-20% від того, що могло б експортуватися.



"Зараз експорт становить лише 15-20% від того, що могло б експортуватися. Але, по суті, суттєвої альтернативи чорноморським портам немає, саме тому нам треба досягти їхнього відкриття", – пояснив Ентем.



За його словами, те, що тисячі тонн зерна знаходяться в українських елеваторах за відсутності можливості експорту, вже спричиняє катастрофічну кризу з голодом.



Ентем наголосив, що війна в Україні може призвести до суттєвого голоду в Сирії, Афганістані, Ємені.



"У цих країнах надзвичайні ситуації, люди вже на межі голоду. У них уже склалася ситуація ідеального шторму через COVID, ситуації з безпекою, конфліктів, і на додачу до цього війна в Україні лише додала труднощів. Ці країни зараз не можуть отримати продукти з України через закриття портів", – розповів він.