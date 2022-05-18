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Новини
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Нацбанк зафіксував суттєве зниження темпів відновлення роботи українських підприємств

нбу,нацбанк

Швидкі темпи відновлення роботи українських підприємств, зафіксовані наприкінці березня-квітні, у травні суттєво знизилися, що може свідчити про деяку стабілізацію економіки воєнного часу.

Таку думку висловив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна. 

"За тими оперативними показниками, які ми відслідковуємо, ми бачимо, що відновлення роботи українських підприємств пригальмувало. Це може справді свідчити про стабілізацію економіки воєнного часу", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Водночас Ніколайчук зазначив, що є певні проблеми, пов'язані з роботою інфраструктури, насамперед транспортної, які гальмують подальше відновлення.

За його словами, зокрема, дефіцит нафтопродуктів, що виник, знижує мобільність у країні. І це також гальмує відновлення економіки.

Коментуючи зафіксований останнім часом статус-кво на кордоні, коли кількість тих, хто виїжджає з України, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається, заступник голови Нацбанку припустив, що подальша динаміка з міграцією населення залежатиме від фактора безпеки.

Ніколайчук також повідомив, що НБУ за відсутності даних від Держстату використовує низку індикаторів економічної активності, які напрацював ще під час пандемії COVID і використав для більш оперативної оцінки економіки.

"Так, відсутність даних Держстату створює незручності, але для виконання функцій центрального банку наявність альтернативних індикаторів суттєво полегшує ситуацію. Наприклад, ми орієнтуємось на результати опитувань підприємств, які проводимо двічі на місяць, кількість проданих квитків "Укрзалізницею", кількість ресторанів, закладів торгових мереж, кількість вакансій та резюме", – пояснив він.

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бізнес (1221) НБУ (9407) підприємці (248)


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бизнес и ничего не может работать в таких условиях. нужно войну выиграть и для этого нужно больше тяжелых вооружений. Нужно больше артиллерии, больше боевых беспилотников, больше брони. Нужно все вооружение, что только можно, оно должно идти беспрерывно максимальными партиями! Как можно строить что-то в стране, если нет безопасности и могут убить или взорвать или разрушить все, что ты строишь. В стране без армии способной защитить, ничего не построишь! Без победы в войне экономика должна быть на обеспечении Запада!
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18.05.2022 15:01 Відповісти
Хорош ты устроился Все тебе должны
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18.05.2022 23:00 Відповісти
Ну якраз час відпустити курс - щоб був вкінці першого дня по 100 грн за долар, а вкінці другого - 250. А на третій день - ввести обмеження на купівлю валюти по імпорту... Ото економіка буде! Просто супер!

Чого ви ржете? Така логіка була в кучерявого гетьмана і його поплічниці гонтарєвої та її папєрєдніка кубіва. І нічого, навіть ніхто в тюрмі не сидить. Тільки в Лондоні чайок англійський попивають.
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18.05.2022 17:31 Відповісти
Можливо Ви трохи страждаєте склрозом, але у 2014-2015 роках Україні ніхто грошей не давав. А повертати кредити було необхідно. І треба віддати належне нарід в 2010 проголосував саме за те, що отримав в 2014-2015 роках, а потім повторив свій подвиг у 2019. Так що тепер не варто скиглити. За свої мрії треба платити.
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18.05.2022 18:09 Відповісти
А нічого, що в 2014 році яник-зек гроші вивозив КАМАЗами і в бюджеті країни виявилось усього 108 тис.грн... саме Тисяч, на 40 мільйонну країну.... І судова система, створена портновими - лавриновичами, не планувала повертати вкрадені регіоналами кошти, не для того туди суддів від яника та кучми, обирали .... І моно-більшості у 2014 році в Верховній раді не було, щоб щось кардинально міняти ... А так, язиком все можна "зробити" і пообіцяти....
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18.05.2022 20:20 Відповісти
Так , вам же сказали , а кто за него голосовал
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18.05.2022 22:53 Відповісти

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