Нацбанк зафіксував суттєве зниження темпів відновлення роботи українських підприємств

Швидкі темпи відновлення роботи українських підприємств, зафіксовані наприкінці березня-квітні, у травні суттєво знизилися, що може свідчити про деяку стабілізацію економіки воєнного часу.

Таку думку висловив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"За тими оперативними показниками, які ми відслідковуємо, ми бачимо, що відновлення роботи українських підприємств пригальмувало. Це може справді свідчити про стабілізацію економіки воєнного часу", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Водночас Ніколайчук зазначив, що є певні проблеми, пов'язані з роботою інфраструктури, насамперед транспортної, які гальмують подальше відновлення.



За його словами, зокрема, дефіцит нафтопродуктів, що виник, знижує мобільність у країні. І це також гальмує відновлення економіки.



Коментуючи зафіксований останнім часом статус-кво на кордоні, коли кількість тих, хто виїжджає з України, приблизно дорівнює кількості тих, хто повертається, заступник голови Нацбанку припустив, що подальша динаміка з міграцією населення залежатиме від фактора безпеки.



Ніколайчук також повідомив, що НБУ за відсутності даних від Держстату використовує низку індикаторів економічної активності, які напрацював ще під час пандемії COVID і використав для більш оперативної оцінки економіки.



"Так, відсутність даних Держстату створює незручності, але для виконання функцій центрального банку наявність альтернативних індикаторів суттєво полегшує ситуацію. Наприклад, ми орієнтуємось на результати опитувань підприємств, які проводимо двічі на місяць, кількість проданих квитків "Укрзалізницею", кількість ресторанів, закладів торгових мереж, кількість вакансій та резюме", – пояснив він.