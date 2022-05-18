Окупанти у Пологах вкрали з банкомату 400 тисяч

В окупованих Пологах на Запоріжжі військові РФ із банкомата викрали майже 400 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, на початку травня 2022 року після чергового обстрілу міста Пологи військовослужбовці країни-агресора скористалися тим, що фасад магазину був частково зруйнованим, та проникли до його приміщення. Вони пошкодили розміщений у ньому банкомат та викрали майже 400 тис грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).