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Новини
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Ціни на автогаз у великих мережах АЗС продовжують зростати

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 17 по 18 травня на 1,15 – до 36,39 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На 0,5-3 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережі "Привату". На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, "Укрнафти" – 33,88 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 і 2 грн/л – до 36,99 і 37,98 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях "Укргазвидобування" ціна виросла на 3 грн – до 42 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 0,5-2 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та інших.

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АЗС (1600) ціни (3585) скраплений газ (1153)


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Газ догоняет солярку, это трэшак!
Единственное, очереди нет.
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18.05.2022 12:42 Відповісти
Може хтось логічно пояснити,з яких херов?
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18.05.2022 16:16 Відповісти
Бо газ так само привозний. А привозить його солярка, яка в ціні заросла.
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18.05.2022 16:44 Відповісти
Солярка подорожала потому, что подорожала ее доставка, которая подорожала из-за подорожания солярки! Да ты чертов гений!
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18.05.2022 23:59 Відповісти
раскрою тебе страшную тайну - транспортировка в цене топлива составляет 1%

завязывай с колгоспной математикой!
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19.05.2022 00:00 Відповісти
Открою тебе страшную тайну, мне лень писать про маленькую маржу при продажи газа и прочее бла-бла. Потрать 20мин на сюжет Пинского - там всё разжовано для всех интернет гениев.
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19.05.2022 05:42 Відповісти
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
2 год
Гречка коштує 100 грн.
Вводимо держрегулювання і гречка коштує по 200 і її нема.
Скасовуємо держрегулювання і гречка коштує 150 і всі такі давольні, як слони.

А тепер призначте мене міністром економіки, я знаю шо робить щоб всі були давольні
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18.05.2022 18:34 Відповісти

читайте форум там - все пояснено
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19.05.2022 09:56 Відповісти

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