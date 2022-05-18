Ціни на автогаз у великих мережах АЗС продовжують зростати

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 17 по 18 травня на 1,15 – до 36,39 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На 0,5-3 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережі "Привату". На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, "Укрнафти" – 33,88 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 і 2 грн/л – до 36,99 і 37,98 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях "Укргазвидобування" ціна виросла на 3 грн – до 42 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 0,5-2 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та інших.