Ціни на автогаз у великих мережах АЗС продовжують зростати
Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період з 17 по 18 травня на 1,15 – до 36,39 грн/л.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На 0,5-3 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережі "Привату". На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, "Укрнафти" – 33,88 грн/л.
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 і 2 грн/л – до 36,99 і 37,98 грн/л відповідно.
За тиждень на станціях "Укргазвидобування" ціна виросла на 3 грн – до 42 грн/л.
Крім того, за вказанний період на 0,5-2 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та інших.
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Единственное, очереди нет.
завязывай с колгоспной математикой!
@YuriiDEmon4
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2 год
Гречка коштує 100 грн.
Вводимо держрегулювання і гречка коштує по 200 і її нема.
Скасовуємо держрегулювання і гречка коштує 150 і всі такі давольні, як слони.
А тепер призначте мене міністром економіки, я знаю шо робить щоб всі були давольні
читайте форум там - все пояснено